Жители Петербурга смогут наблюдать северное сияние в четверг вечером

Жители Петербурга смогут наблюдать северное сияние в четверг вечером
Северное сияние. Фото: Telegram-канал «Астро Фото Болото»

Сегодня жители Северной столицы смогут увидеть красочное северное сияние. Лучшим местом для наблюдения будет южный берег Ладожского озера.

Природное явление может появиться сегодня после 22 часов, однако прогноз может измениться в любой момент. Для наблюдения рекомендуется уехать от города, чтобы избежать засветок.

«Важно отсутствие облаков», — сообщили в Telegram-канале «Северное сияние в Санкт-Петербурге»,

Если захотите оставить на память кадры с сиянием, позаботьтесь об оборудовании. Потребуется штатив и мобильный телефон с приложением, который позволит управлять настройками камеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа «охотников» засняла северное сияние над Ладожским озером.

новости СПб северное сияние


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожилого педагога, развращавшего детей в Ленобласти, заключили под стражу
Жители Петербурга смогут наблюдать северное сияние в четверг вечером
В Петербурге одобрили второй этап строительства Широтной магистрали
Петербуржец начал избивать девушек-врачей, препятствуя работе скорой
Попова назвала условия для смягчения ковид-ограничений в России
Пятилетняя девочка погибла при падении с высоты 13 этажа на Туристской
В России за сутки выявлено более 9,8 тысяч случаев COVID
В Петербурге задержали участника протестов, разыскиваемого Белоруссией за ...