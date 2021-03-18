Жители Петербурга смогут наблюдать северное сияние в четверг вечером

Сегодня жители Северной столицы смогут увидеть красочное северное сияние. Лучшим местом для наблюдения будет южный берег Ладожского озера.
Природное явление может появиться сегодня после 22 часов, однако прогноз может измениться в любой момент. Для наблюдения рекомендуется уехать от города, чтобы избежать засветок.
«Важно отсутствие облаков», — сообщили в Telegram-канале «Северное сияние в Санкт-Петербурге»,
Если захотите оставить на память кадры с сиянием, позаботьтесь об оборудовании. Потребуется штатив и мобильный телефон с приложением, который позволит управлять настройками камеры.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа «охотников» засняла северное сияние над Ладожским озером.