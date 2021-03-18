Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире

Президент России готов к дискуссии, если она произойдет при очевидцах.

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену поговорить в прямом эфире. Он отметил, что они уже общались по телефону, но хочется, чтобы у разговора были свидетели – жители России и Америки. Об этом Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран»,

— сказал президент.

Он добавил, что найдет время для общения в пятницу или понедельник. Путин рассчитывает, что дискуссия состоится в ближайшее время и отдал соответствующее поручения МИД. Политик подчеркнул, что не хочет «пикироваться заочно».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков назвал высказывания Байдена о Путине очень плохими.