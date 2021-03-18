Полицейские отказались носить нагрудные знаки во время митингов

В МВД заявили, что идентифицировать сотрудников должно руководство, а не граждане.

Глава фракции «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Алексей Ковалев заявил, что во время несогласованных акций закон нарушают не только участники митингов, но порой и сотрудники правоохранительных органов. Он призвал их надевать нагрудные знаки, чтобы по ним можно было вычислить нарушителя и привлечь к ответственности. Ковалев добавил, что многие горожане предстали перед судом за участие в протестах, но среди них не было ни одного полицейского, который вел себя неподобающим образом.

В МВД, комментируя такое предложение, заявили, что по знакам полицейских должно идентифицировать руководство, а не граждане. Об этом пишет «Фонтанка». В ведомстве не хотят, чтобы личные данные сотрудников попали в сеть, так как это может угрожать их безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что напавшему на полицейских на митинге в Петербурге продлили арест.