Полицейские отказались носить нагрудные знаки во время митингов

Полицейские отказались носить нагрудные знаки во время митингов
Полицейские не хотят, чтобы их личные данные угодили в сеть. Фото: Baltphoto

В МВД заявили, что идентифицировать сотрудников должно руководство, а не граждане.

Глава фракции «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Алексей Ковалев заявил, что во время несогласованных акций закон нарушают не только участники митингов, но порой и сотрудники правоохранительных органов. Он призвал их надевать нагрудные знаки, чтобы по ним можно было вычислить нарушителя и привлечь к ответственности. Ковалев добавил, что многие горожане предстали перед судом за участие в протестах, но среди них не было ни одного полицейского, который вел себя неподобающим образом.

В МВД, комментируя такое предложение, заявили, что по знакам полицейских должно идентифицировать руководство, а не граждане. Об этом пишет «Фонтанка». В ведомстве не хотят, чтобы личные данные сотрудников попали в сеть, так как это может угрожать их безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что напавшему на полицейских на митинге в Петербурге продлили арест.

митинг нагрудный знак новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Европейский регулятор заявил, что AstraZeneca безопасен
Участники «Евровидения» от Белоруссии сменят песню для конкурса
Тодоренко призналась, что неизлечимо больна
Эксперты опровергли сообщения о подорожании сардин иваси
На Бухарестской автомобиль повис на ограждении
Норвежские ученые рассказали, почему вакцина AstraZeneca вызывает тромбы
В Петербурге пассажир стал фигурантом уголовного дела из-за попытки дать ...
Полицейские отказались носить нагрудные знаки во время митингов