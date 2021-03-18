В Петербурге пассажир стал фигурантом уголовного дела из-за попытки дать взятку сотруднику ГИБДД

Фото: Pixabay
Мужчине придется ответить за свой проступок. Фото: Pixabay

Мужчина попросил закрыть глаза на нарушения, но договориться не получилось.

В Петродворцовом районе 17 марта задержали пассажира, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Ропшинском шоссе примерно в 10 часов утра. Там полицейские остановили иномарку, за рулем которого сидел мужчину с признаками алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что при себе у него были запрещенные вещества. Пассажир пытался договориться и предложил сотруднику ГИБДД взятку в размере 45 тысяч рублей, но ничего не вышло. Полицейский отказался и доложил о случившемся руководство.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Дача взятки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что средний размер взятки в Петербурге в 2020 году составил почти 300 тысяч рублей.

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