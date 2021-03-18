Тодоренко призналась, что неизлечимо больна

Тодоренко призналась, что неизлечимо больна
Тодоренко пожаловалась на заболевание. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая показала белое пятно на колене и заявила, что болеет витилиго.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни. Новостями она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Она показала фанатам белое пятно на колене и заявила, что болеет витилиго. Врачи говорят, что можно устранить последствия данного заболевания, но пока непонятно, какова вероятность успеха. Тодоренко спросила у подписчиков, сталкивались ли они с подобным диагнозом и каково им приходилось.

Напоминаем, что витилиго – это нарушение пигментации, из-за которого исчезает меланин на отдельных участках кожи. Природа заболевания до конца не изучена и пока непонятно, что нужно делать в такой ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иллюзионист Сафронов заявил о серьезной болезни. Шоумен отметил, что готов рассказать о своем недуге, о котором некоторое время молчал.

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