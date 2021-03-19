В Петербурге за сутки коронавирусом заразились более 900 человек

В Петербурге за сутки коронавирусом заразились более 900 человек
Новые данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 921 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено заболевших. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 1 809 человек. Третье место у Подмосковья — 605 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 124 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном думают над частичным снятием коронавирусных ограничений.

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