«Весна, ау»: 19 марта в Петербурге ожидается небольшое похолодание и снег

Сегодня в Северной столице ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 19 марта, метеорологические условия в городе продолжит формировать тыловая часть циклона, уходящего по югу Европейской России в Поволжье.

«Весна, ау?» — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха опустится до -3-5 градусов мороза, в Ленобласти похолодает до -7. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм ртутного столба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, когда петербуржцам ждать наступления весны