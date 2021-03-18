Эксперт рассказал, когда петербуржцам ждать наступления весны

В ближайшие дни будет холодно, но совсем скоро горожане порадуются теплу.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, когда погода порадует горожан. Он отметил, что сейчас в Северной столице холодно и в ближайшие дни может идти снег. Несмотря на это, весна не за горами. Своим прогнозом специалист поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Колесов заверил, что после 24 числа в город придет потепление и установится стабильная весенняя погода. Благодаря этому петербуржцы смогут попрощаться с теплыми вещами и будут наслаждаться длительными прогулками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскую дамбу закроют 17 марта до конца весны. Техническое обслуживание гидромеханического оборудования продлится до 18 часов 26 мая 2021 года.