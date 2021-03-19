Пятничным утром пробки в Петербурге вырастут до 5 баллов

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 19 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра заторы на дорогах достигнут 5 баллов, спустя час снова спадут на балл.

Так, красным отмечены участки на набережной Макарова, Невском и Лиговском проспектах, Свердловской набережной, Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, проспекте Косыгина, Пулковском и Московском шоссе, Народной улице, Софийской улице и Московском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается небольшое похолодание и снег. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм ртутного столба.