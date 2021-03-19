Частичное снятие ограничений и рост заболеваемости: COVID-19 в Петербурге к 19 марта

В Смольном задумались о частичном снятии ограничений, несмотря на то, что заболеваемость пока показывает рост. Запасы вакцины же, на которую так надеялись власти для стабилизации обстановки, подходят к концу.

О частичном снятии ограничений Смольный просят представители бизнеса. Предприниматели просят разрешить заменить перчатки для сотрудников на санитайзеры – работники жалуются на проблемы с кожей рук из-за долгого использования средств индивидуальной защиты.

Рестораторы также надеются на то, что будет снято ограничение на количество посетителей общепита. По их словам, оно и без ограничений снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

Предложения передали на рассмотрение в Роспотребнадзор.

Впрочем, отказать предпринимателям могут из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом в городе. За последние суки на 41,11% увеличилось количество новых случаев COVID, по сравнению с показателем недельной давности. Число госпитализаций выросло на 3%.

Отметим, что доля тяжелобольных в Петербурге составляет 27%. Порядка 200 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Городские власти неоднократно отмечали, что рассчитывают на массовую вакцинацию населения для стабилизации обстановки в Северной столице. Запасы вакцины, между тем, подходят к концу. В настоящее время в Петербурге осталось менее 30 тысяч комплектов вакцины от коронавируса. Всего в городе прививку успели сделать более 319 тысяч человек, полностью закончили цикл 217 тысяч человек.