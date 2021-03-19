В Пушкине из интерната в один день сбежали четыре несовершеннолетние девочки

В Пушкине из интерната в один день сбежали четыре несовершеннолетние девочки
Из интерата сбежали воспитанницы. Фото: pixabay

Как стало известно gazeta.spb.ru из Детской Деревни в Пушкине, которая занимается детьми-сиротами, 18 марта пропали четыре несовершеннолетние девочки.

В полицию обратились воспитатели Детской Деревни — SOS в Пушкине с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетних, двоим из них по 15 лет, двум другим 14 и 12 соответственно. Среди четверых девочек есть две родные сестры.

Все пропавшие воспитанницы ранее неоднократно уходили из интерната. Девушки состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

Школьницы до настоящего времени не вернулись, полиция составила ориентировку по розыску и направила ее в территориальные МВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге несовершеннолетние безбилетники смогут доехать до пункта назначения, но попадут в “конфликтную книгу”. А также кондукторы должны будут незамедлительно сообщать о конфликтных ситуациях в диспетчерскую службу.

город Пушкин интернат несовершеннолетние


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России второй день подряд выявили более 9 тысяч зараженных COVID
За сутки коронавирус унес жизни почти 40 петербуржцев
Маски могут не защищать медиков от вируса: изготовители средств обратились ...
Россиянам раскрыли опасность использования WhatsApp
Депутаты следят за поставкой вакцины в Петербурге – горожанам отказывают в ...
В Петербурге за сутки коронавирусом заразились более 900 человек
В Пушкине из интерната в один день сбежали четыре несовершеннолетние девочки
В Петербурге задержали похитителя мяса на 3 миллиона