В Пушкине из интерната в один день сбежали четыре несовершеннолетние девочки

Как стало известно gazeta.spb.ru из Детской Деревни в Пушкине, которая занимается детьми-сиротами, 18 марта пропали четыре несовершеннолетние девочки.

В полицию обратились воспитатели Детской Деревни — SOS в Пушкине с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетних, двоим из них по 15 лет, двум другим 14 и 12 соответственно. Среди четверых девочек есть две родные сестры.

Все пропавшие воспитанницы ранее неоднократно уходили из интерната. Девушки состоят на учете в психоневрологическом диспансере.

Школьницы до настоящего времени не вернулись, полиция составила ориентировку по розыску и направила ее в территориальные МВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге несовершеннолетние безбилетники смогут доехать до пункта назначения, но попадут в “конфликтную книгу”. А также кондукторы должны будут незамедлительно сообщать о конфликтных ситуациях в диспетчерскую службу.