В Смольном рассказали о порядке расселения коммунальных квартир

В Смольном рассказали о порядке расселения коммунальных квартир
В целях повышения эффективности использования средств, выделенных на программу расселения коммуналок, в порядок расселения внесли коррективы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Глава Жилищного комитета Виктор Борщев рассказал о том, какие из коммунальных квартир Петербурга будут расселять в первую очередь.

По словам чиновника, теперь в первую очередь улучшать жилищные условия будут в тех случаях, когда есть возможность предоставить людям в отдельную квартиру. Раньше предполагалось, что новая жилплощадь могла также являться комнатой. Кроме того, сейчас намерены расселять на равных как многонаселенные, так и малонаселенные коммуналки. До этого приоритет отдавался многонаселенным квартирам, планировать расселение которых труднее, поэтому процесс заметно замедлялся.

В целом в 2021 году планируется выделить новые квартиры для жителей около 700 коммуналок. Всего в Петербурге примерно 65 тысяч коммунальных квартир, и только треть проживающих в них людей стоят в очереди на улучшение жилищных условий, добавляет Борщев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие ошибки допускают россияне при самостоятельной продаже квартир.

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