В Смольном рассказали о порядке расселения коммунальных квартир

Глава Жилищного комитета Виктор Борщев рассказал о том, какие из коммунальных квартир Петербурга будут расселять в первую очередь.

По словам чиновника, теперь в первую очередь улучшать жилищные условия будут в тех случаях, когда есть возможность предоставить людям в отдельную квартиру. Раньше предполагалось, что новая жилплощадь могла также являться комнатой. Кроме того, сейчас намерены расселять на равных как многонаселенные, так и малонаселенные коммуналки. До этого приоритет отдавался многонаселенным квартирам, планировать расселение которых труднее, поэтому процесс заметно замедлялся.

В целом в 2021 году планируется выделить новые квартиры для жителей около 700 коммуналок. Всего в Петербурге примерно 65 тысяч коммунальных квартир, и только треть проживающих в них людей стоят в очереди на улучшение жилищных условий, добавляет Борщев.