Раскрыты три причины отказа от iPhone

Некоторые пользователи iPhone назвали несколько причин, по которым готовы изменить «яблочным» смартфонам и перейти на Android-смартфоны.

Опрос, который позволил определить, насколько пользователи лояльны к бренду, провела торговая площадка SellCell. Участие в нем приняли более пяти тысяч взрослых американцев.

В ходе опроса специалисты попытались выяснить, по каким критериям и причинам пользователи выбирают различные устройства и готовы ли они покупать гаджеты того же бренда в будущем.

Оказалось, что в лояльность клиентов к Apple достигла рекордного показателя в 92%. Впрочем, некоторые все же признались – они собираются отказываться от устройств компании.

Из них 38% заявили, что устройства других брендов имеют более выгодные характеристики. Еще четверть опрошенных считает, что другие производители предлагают более привлекательный дизайн. Более 12% пользователей готовы отказаться iPhone из-за того, что техника Apple уступает конкурентам по количеству функций.

К слову, почти половина из тех, кто хочет отказаться от устройств «яблочной» компании, собираются переходить на Samsung. Лояльность этого бренда, по данным опроса, снизилась по сравнению с 2019-м годом на 11,7%, достигнув 74%.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что компания Apple запланировала выпуск новых iPad в апреле.