Названа новая причина облысения

Названа новая причина облысения
Ученые из Японии выяснили причины облысения. Фото: pixabay.com

Японские ученые установили новую причину облысения. Оказалось, что волосяные фолликулы утрачивают свои функции из-за атипичного деления стволовых клеток.

В ходе исследования специалисты попытались понять, как процесс деления стволовых клеток воздействует на рост волос. Они изучали изменения организма старых и молодых грызунов.

Жизнеспособность стволовых клеток волосяных фолликулов зависит от сочетания двух типов клеточного деления, симметричного и ассиметричного. Для того, чтобы волосяные фолликулы сохраняли способность восстанавливать волосы, нужно, чтобы два этих цикла работали согласованно.

Так специалисты пришли к выводу о том, что у молодых мышей процессы симметричного и ассиметричного деления клеток были в норме. У старых же особей деление становилось атипичным. Если деление происходит неправильно, стволовые клетки истощаются и гибнут.

Ученые полагают, что новый механизм, который удалось им раскрыть, поможет разработать усовершенствованные методы лечения облысения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о явных признаках образования тромбов.

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