Skoda показал конкурента Creta и Seltos

Skoda наконец представила новый компактный кроссовер Kushaq. Ожидается, что новинка начнет конкурировать Creta и Seltos.

Новинка Skoda была создана на специально адаптированной платформе MQB-A0 IN.

Автомобиль предлагают с несколькими силовыми агрегатами на выбор. Среди них двигатель на 115 л.с.объемом один литр. Он работает в сочетании с 6-ступенчатой МКП или «автоматом». Покупателям также предложат вариант с 150-сильным двигателем, который будет работать в паре с «механикой». Более мощный агрегат будет действовать вместе с «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Автомобили дополнят экраном мультимедиа диагональю 7 или 10 дюймов, сенсорной поверхностью управления климатической установкой. Передние сидения оборудуют функцией вентиляции. Под багажным отделением установят аудиосистему.

Ожидается, что прием заказов на новинку начнется в апреле. Старт продаж намечен на июнь этого года. Цены на кроссовер пока не объявлялись.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Haval отзывает из России более 16 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания.