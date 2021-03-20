После двух смертельных ДТП в Петербурге Ленобласти организовали проверки

В Петербурге и Ленинградской области полиция проводит проверки по фактам смертельных ДТП, в которых погибли три человека.

По данным регионального ГУ МВД, в Петербурге авария произошла утром 19 марта на пятом километре Ям-Ижорского шоссе в Пушкинском районе. Автомобиль «Хендэ Солярис» по неустановленным причинам вылетел на встречку и «лоб в лоб» столкнулся с машиной «Рено Сандеро», который вела 60-летняя женщина. Жертвой аварии стала пожилая автомобилистка. Также пострадали 36-летняя водитель и 39-летняя пассажирка «Соляриса», их госпитализировали.

В ночь на 19 марта произошло ДТП на 72-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе. Автомобиль «Мицубиси ASX», за рулем которого был 33-летний мужчина, сбил 36-летнего пешехода, переходившего дорогу. Пешеход моментально погиб.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участникам аварии на КАД потребовалась помощь спасателей.