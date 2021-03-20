«Жестко догнала»: участникам аварии на КАД потребовалась помощь спасателей

Сегодня утром на петербургской кольцевой дороге произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов.

Очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все произошло на внутреннем кольце КАД перед развязкой с проспектом Косыгина. На опубликованном ролике заметно, что там столкнулись фура и Газель. Судя по всему, грузовик на большой скорости влетел во вторую машину.

«Газель жестко догнала фуру на КАД у съезда на Косыгина», — пишет пользовательница.

На месте происшествия работали спасатели. Скорее всего, помощь потребовалась водителю Газели, кабину которой практически расплющило. Информации о состоянии водителя нет. Скорой помощи на видео также не видно.

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