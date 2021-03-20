«Жестко догнала»: участникам аварии на КАД потребовалась помощь спасателей

&#171;Жестко догнала&#187;: участникам аварии на КАД потребовалась помощь спасателей
Кабину Газели практически расплющило. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром на петербургской кольцевой дороге произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов.

Очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что все произошло на внутреннем кольце КАД перед развязкой с проспектом Косыгина. На опубликованном ролике заметно, что там столкнулись фура и Газель. Судя по всему, грузовик на большой скорости влетел во вторую машину.

«Газель жестко догнала фуру на КАД у съезда на Косыгина», — пишет пользовательница.

На месте происшествия работали спасатели. Скорее всего, помощь потребовалась водителю Газели, кабину которой практически расплющило. Информации о состоянии водителя нет. Скорой помощи на видео также не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители нашли в Пулково ржавый боеприпас времен войны.

авария дтп кад мчс новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Жестко догнала»: участникам аварии на КАД потребовалась помощь ...
Строители нашли в Пулково ржавый боеприпас времен войны
Цыганка, обокравшая пассажирку маршрутки в Петербурге, задержана полицией
В Пулково в субботу задержали два рейса по России
Снег и ветер: какой будет погода в Петербурге в субботу
Субботние пробки в Петербурге составили всего 1 балл
Падение метеорита на Кубе спровоцировало два взрыва
Илон Маск по-русски отреагировал на новость про хакера из России, ...