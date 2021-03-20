Строители нашли в Пулково ржавый боеприпас времен войны

Найденный на территории Пулково боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Найденный на территории Пулково боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Сотрудники транспортного ОМОН обезвредили военный боеприпас, пролежавший в земле на территории аэропорта Пулково со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии, все произошло накануне днем, 19 марта. Около 13:40 правоохранители получили сообщение о найденном на территории аэропорта подозрительного предмета. Оказалось, что его нашли рабочие во время строительных работ. Ржавый предмет, похожий на боеприпас, находился в грунте.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН осмотрела находку и установила, что это неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 150 мм. Боеприпас вывезли с территории Пулково под охраной полиции и передали военным саперам. Он будет уничтожен на специализированном полигоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снаряд времен ВОВ обнаружили в Кировском районе.