Снаряд времен ВОВ обнаружили в Кировском районе

Снаряд времен ВОВ обнаружили в Кировском районе
Об опасной находке сообщили в правоохранительные органы. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Во вторник, 9 марта, на одном из земельных участков в садоводческом некоммерческом товариществе «Ласточка» в Кировском районе, во время строительных работ, на глубине около 1,5 метров был обнаружен предмет, напоминающий крупный боеприпас времен войны.

Об опасной находке сообщили в правоохранительные органы. Участок, где обнаружили снаряд оцепили, все работы приостановлены, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты-взрывотехники установили, что это неразорвавшийся реактивный фугасный наряд М-31 калибра 300 мм к системе залпового огня БМ-31-12, стоявшей на вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны,

Боеприпас, находящийся в состоянии сильной коррозии, был оставлен под охраной полиции для передачи военным саперам и последующего уничтожения на специализированном полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга был обнаружен крупный боеприпас. Находку обезвредили, никто не пострадал. Его нашли во время земляных работ на территории железнодорожного депо скоростного сообщения.

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