В Приозерске 75-летняя женщина спасла ребенка, провалившегося под лед

Ребенок мог погибнуть, если бы не пенсионерка. Фото: Pixabay

Ребенок мог погибнуть, если бы не пенсионерка. Фото: Pixabay

В результате инцидента никто не пострадал.

В Приозерске 75-летняя пенсионерка спасла жизнь 10-летнему мальчику, провалившемуся под лед. Об этом сегодня, 20 марта, написала внучка женщины в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Приозерск – Инфо».

Все случилось у реки Вуоксы. Пенсионерка прогуливалась, когда услышала детские крики. Она поняла, что что-то не так и бросилась им на помощь. Оказалось, что под лед провалился мальчик. Она осторожно подползла к полынье и вытащила ребенка из воды. После этого дети сразу же убежали по домам, и женщина не успела узнать ни их имен, ни место проживания.

Внучка написала в соцсети, так как пенсионерка переживает за самочувствие мальчика. Она надеется выяснить, все ли с ним в порядке. Также женщина отметила, что родителям стоит почаще говорить с детьми об опасности выхода на лед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники МЧС предупреждают петербургских школьников: ни шагу на лед.