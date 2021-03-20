Байден готов поговорить с Путиным, но не называет точную дату

Президент США отметил, что разговор однажды точно состоится.

Президент США Джо Байден прокомментировал многочисленные вопросы об еще одном разговоре с президентом России Владимиром Путинным. Об этом сегодня, 20 марта, пишет РИА Новости.

Глава Америки заявил, что однажды их диалог с коллегой из России состоится, но более подробную информацию предоставлять не стал. В администрации президента США добавили, что Байден ждет подходящее время.

Напоминаем, что Путин предлагал провести открытую дискуссию, за которой могли бы наблюдать россияне, американце, а также все желающие.

Перед этим Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конгрессмен из США посмеялся над Байденом из-за отказа пообщаться с Путиным.