В Вене не стало российского оперного певца Евгения Нестеренко

На 84-м году жизни в Вене скончался советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко. Об этом сообщила генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

Волей оперного певца было то, чтобы его прах был захоронен в России.

По словам близких Нестеренко, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Родные артиста приняли решение отказаться от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время.

Нестеренко был солистом Большого театра до 2002 года.

Ему присвоены звания Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР.

Оперный певец также был лауреатом Ленинской премии, кавалером ордена Ленина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 74-м году жизни умер заслуженный артист России, педагог и хореограф Владимир Кирсанов.