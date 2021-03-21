Множественные удары заточкой: в Петербурге в «Крестах» осужденный заколол сокамерника

Множественные удары заточкой: в Петербурге в &#171;Крестах&#187; осужденный заколол сокамерника
В "Крестах" сокамерник заколол соседа. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербургском следственном изоляторе № 1 «Кресты» мужчина нанес многочисленные удары заточкой сокамернику, обвиняемому в смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Установлено, что накануне происшествия 33-летний мужчина, осуждённый за разбой, в ходе ссоры в одной из камер нанёс множественные удары самодельно изготовленным колющим предметом 38-летнему мужчине, обвиняемому в смерти по неосторожности, в результате чего последний скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге шесть лет исправительной колонии строгого режима получил ранее неоднократно судимый мужчина за покушение на убийство своего знакомого.

"кресты" заточка новости СПб сокамерники убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гендиректора «Петростроя» задержали в Пулково, откуда он хотел ...
Глинка, Мусоргский и Бородин: оркестр штаба представит в Петербурге ...
В понедельник петербуржцев вновь ждут снег и метель
В Петербурге неизвестный на Audi в пробке сначала порезал шины, а потом ...
Испания выдала России обвиняемого в наркоторговле эквадорца
В Японии девять человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,9
Множественные удары заточкой: в Петербурге в «Крестах» осужденный ...
Молодому петербуржцу предъявили обвинение в убийстве подростка в Колпино