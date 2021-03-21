Множественные удары заточкой: в Петербурге в «Крестах» осужденный заколол сокамерника

В Петербургском следственном изоляторе № 1 «Кресты» мужчина нанес многочисленные удары заточкой сокамернику, обвиняемому в смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Установлено, что накануне происшествия 33-летний мужчина, осуждённый за разбой, в ходе ссоры в одной из камер нанёс множественные удары самодельно изготовленным колющим предметом 38-летнему мужчине, обвиняемому в смерти по неосторожности, в результате чего последний скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге шесть лет исправительной колонии строгого режима получил ранее неоднократно судимый мужчина за покушение на убийство своего знакомого.