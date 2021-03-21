Глинка, Мусоргский и Бородин: оркестр штаба представит в Петербурге программу торжественной музыки

Глинка, Мусоргский и Бородин: оркестр штаба представит в Петербурге программу торжественной музыки
Оркестр штаба Западного военного округа – музыкальный коллектив с большими художественными традициями, накопленными за полуторавековую историю.

В Петербурге 21 марта военный оркестр штаба Западного военного округа представит программу торжественной музыки великих русских композиторов – Глинки, Бородина и Мусоргского. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В Белом зале Политехнического университета военный оркестр исполнит увертюру к опере «Руслан и Людмила»

Также молодые люди сыграют «Половецкие пляски» Бородина, марш «Взятие Карса» Мусоргского, «Армянские танцы» Альфреда Рида.

Произведения оркестр будет исполнять под руководством старшего лейтенанта Григория Велько.

Солистами выступят лауреаты международных конкурсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Михайловском театре сменился музыкальный руководитель. На должность назначили Алевтину Иоффе, которая была главным дирижером Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац.

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