Глинка, Мусоргский и Бородин: оркестр штаба представит в Петербурге программу торжественной музыки

Оркестр штаба Западного военного округа – музыкальный коллектив с большими художественными традициями, накопленными за полуторавековую историю.

Оркестр штаба Западного военного округа – музыкальный коллектив с большими художественными традициями, накопленными за полуторавековую историю.

В Петербурге 21 марта военный оркестр штаба Западного военного округа представит программу торжественной музыки великих русских композиторов – Глинки, Бородина и Мусоргского. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В Белом зале Политехнического университета военный оркестр исполнит увертюру к опере «Руслан и Людмила»

Также молодые люди сыграют «Половецкие пляски» Бородина, марш «Взятие Карса» Мусоргского, «Армянские танцы» Альфреда Рида.

Произведения оркестр будет исполнять под руководством старшего лейтенанта Григория Велько.

Солистами выступят лауреаты международных конкурсов.

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