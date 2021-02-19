Музыкальным руководителем Михайловского театра стала Алевтина Иоффе

В Михайловском театре сменился музыкальный руководитель. На должность назначили Алевтину Иоффе, которая была главным дирижером Московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац.

Как сообщили в пресс-службе петербургского театра, нового музыкального руководителя представили музыкантам в ходе встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и худрука театр Владимира Кехмана, которая состоялась в пятницу, 19 февраля.

Впервые в истории театра один работник разделяет должности музыкального руководителя и главного дирижера. Также впервые музыкальным руководителем театра стала женщина-дирижер.

По словам Кехмана, главной задачей театра сейчас является сохранение классического репертуара и воплощение новаторских экспериментальных постановок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Михайловском театре появился мобильный пункт вакцинации.