В петербургском лофте «Этажи» задержали около 20 участников аниме-сходки

На аниме-сходке в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте прошли задержания. В полицию доставлены около 20 человек.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на родителей подростков, полицейские пришли в «Этажи», где проходило мероприятие по косплею в стиле аниме. По информации проекта, стражи порядка отвели в автозак молодых людей от 12 до 18 лет. Их повезли в 76 отдел полиции.

Есть сведения, что некая администрация написала заявление на организацию, которая проводила сходку. Со слов родителей, во время сходки к подросткам подошла женщина и предложила сделать фото с радужным флагом. После этого в помещение заявились полицейские.

Сообщается, что речь идет об административном деле о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил аниме «Загадка Дьявола» и «Школа техник Наруто».