Еврокомиссар заявил, что страны ЕС не нуждаются в вакцине «Спутник V»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил необходимость государств Евросоюза в российской антиковидной вакцине «Спутник V».
Бретон заявил, что на территории Евросоюза создано и одобрено четыре вакцины, которые ведутся в сфере их производства. По словам еврокомиссара, ЕС абсолютно не нуждается в «Спутнике V», равно как и в других препаратах, передает РИА Новости.
Бретон отметил, что существует необходимость массового производства и применения одобренных в ЕС вакцин. Что касается «Спутника V», еврокомиссар добавил, что в России наблюдаются проблемы с производством, и «если им нужна будет помощь, поговорим об этом во втором полугодии.
Также он заявил, что в приоритете стоят препараты, производство которых налажено на европейской территории.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МИД Венгрии заявил о нападках из-за выбора в пользу «Спутника V».