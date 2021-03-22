Еврокомиссар заявил, что страны ЕС не нуждаются в вакцине «Спутник V»

По словам еврокомиссара, ЕС не нуждается в российской вакцине. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

По словам еврокомиссара, ЕС не нуждается в российской вакцине. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил необходимость государств Евросоюза в российской антиковидной вакцине «Спутник V».

Бретон заявил, что на территории Евросоюза создано и одобрено четыре вакцины, которые ведутся в сфере их производства. По словам еврокомиссара, ЕС абсолютно не нуждается в «Спутнике V», равно как и в других препаратах, передает РИА Новости.

Бретон отметил, что существует необходимость массового производства и применения одобренных в ЕС вакцин. Что касается «Спутника V», еврокомиссар добавил, что в России наблюдаются проблемы с производством, и «если им нужна будет помощь, поговорим об этом во втором полугодии.

Также он заявил, что в приоритете стоят препараты, производство которых налажено на европейской территории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава МИД Венгрии заявил о нападках из-за выбора в пользу «Спутника V».