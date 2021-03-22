Стало известно, в каких регионах самые высокие отраслевые зарплаты

Самую высокую зарплату в стране получают нефтяники на Сахалине, которая в среднем находится на уровне 380 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает РИА Новости, следом за Сахалином идет российская столица, где работники финансовой сферы могут получать 187 тысяч рублей в месяц. В IT-сфере средняя зарплата составляет 179 тысяч рублей, а в оптовой торговле в Москве получают 154 тысячи рублей в месяц.

Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа оценивается более чем в 170 тысяч рублей.

Также в десятку регионов с высокими зарплатами вошли Петербург, Чукотский автономный округ, Мурманская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ и Камчатский край.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне рассказали, за какую зарплату готовы терпеть плохую работу.