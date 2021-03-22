Петербургский ЗакС уточнит положения социального кодекса о защите блокадников

Петербургский ЗакС уточнит положения социального кодекса о защите блокадников
ЗакСобрание проведет заседание 24 марта. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В среду, 24 марта, пройдет очередное заседания Законодательного Собрания Петербурга. Депутаты рассмотрят поправки в Социальный кодекс Петербурга.

Проект закона предусматривает введение мер социальной поддержки для тех, кто проживал в блокадном Ленинграде.

По словам спикера городского парламента Вячеслава Макарова, необходимо убрать из социального кодекса все неясности, допускающие возможность двойного толкования статуса блокадников, и излишнюю бюрократию, которая препятствует получению соцпомощи.

Новый законопроект наделит правами и льготами жителя блокадного Ленинграда всех, кто в годы войны находился внутри блокадного кольца — вне зависимости от административно-территориального деления города и области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты дали добро на индексацию детских выплат новым способом.

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