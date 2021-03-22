«Развод пошел на пользу»: поклонников привел в восторг новый клип экс-супруги солиста Little Big Иры Смелой

Бывшая жена солиста группы Little Big Иры Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, выпустила клип на песню Boys & Girls и привела поклонников в восторг. Фанаты считают, что развод пошел девушке на пользу.

Клип, снятый на финальную песню с дебютного альбома Golden Flower, появился на YouTube-канале исполнительницы в понедельник, 22 марта. За несколько часов безумное количество просмотров, конечно, он не набрал (чуть более 14 тыс. за три часа), но поклонников порадовал.

Весь клип снимали на VHS-камеру, что, по мнению певицы, позволило создать особую атмосферу. Ее оценили и фанаты.

«Ретро-стиль записи бомбезен. Вспомнила видеокассеты и свое детство», — заметила одна из пользовательниц YouTube.

«Клип огонь, в таком крутом стиле сделан», — отметила другая.

«Это были одни из самых крутых наших съемок, я благодарна всем, кто принимал в этом участие, вы лучшие», — написала сама исполнительница на своей странице в Instagram.

Как исполнительница Смелая прославилась в 2016-м году, когда выпустила дебютный клип на песню Altyn, что в переводе с татарского языка значит «Золотая». Видео сразу стало популярным, набрав миллионы просмотров.

В начале 2017-го года вышел еще один сингл Смелой в дуэте с Little Big под названием U Can Take. Песня также была написана на татарском языке. Третий клип, вышедший в том же году, был снят на трек Pussy Power.

За Илью Прусикина Смелая вышла замуж летом 2016-го года. У пары родился сын Добрыня, а в 2020-м году они неожиданно объявили о разводе.

Тогда музыканты опубликовали видео в Instagram, чтобы рассказать о своем решении. Пара подчеркнула, что несмотря на расставание, они продолжают хорошо общаться.

Следом за этим объявлением со стороны поклонников посыпались обвинения в адрес солистки Little Big Сони Таюрской. Многие посчитали, что именно она является причиной разрыва.

Эти слухи смелая опровергла, давая интервью Ксении Собчак в марте этого года. По ее словам, она устала от этой сказки, которую выдумали поклонники. По словам Иры, ее брак с Прусикиным не выдержал проверки. Илья часто уезжал в туры, а когда возвращался, супруги не могли поладить.