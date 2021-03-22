На украшение Петербурга ко Дню города потратят более 5,7 миллионов

На централизованное оформление Северной столицы ко Дню города выделили более 5 млн 739 тыс. рублей. Городу исполняется 318 лет.

Праздник состоится 27 мая. До 17 числа подрядчик должен выполнить техническую подготовку оборудования. Смонтировать конструкции необходимо поэтапно с 18 до 27 мая.

Как сообщили на сайте госзакупок, флаги, композиции в триколоре, виниловые баннеры появятся на Дворцовой площади, Невском проспекте, площадях Восстания, Александра Невского и Пролетарской диктатуры, аллее Смольного, набережной Кутузова, Стрелке Васильевского острова, Московском проспекте, Пулковском шоссе и ряде других улиц.

Заказчиком выступает ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в преддверии 8 марта вагоны и станции метро Петербурга украшали плакатами.