Вагоны и станции метро Петербурга украсили плакатами в преддверии 8 марта

Вагоны и станции метро Петербурга украсили плакатами в преддверии 8 марта
Поздравительные плакаты украшают вагоны поездов, балюстрады эскалаторов и лайтбоксы. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

В преддверии празднования Международного женского дня, который отмечается 8 марта, петербургский метрополитен украсили плакатами, посвященными торжественной дате.

В вагонах поездов, курсирующих по всем пяти линиям подземки Северной столицы, установили по 350 плакатов большого формата в рамках. Кроме того, балюстрады эскалаторов и лайтбоксы украсили 35 плакатами, а верхние и нижние гребенка эскалаторов — постерами.

Также представительниц прекрасного пола ежедневно 22 раза поздравляют с наступающим праздником через звуковой канал метрополитена, рассказывают в пресс-службе предприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к майским праздникам улицы Санкт-Петербурга украсят свыше полмиллиона летних цветов — виол. Также на клумбах высадят долголетние растения, устойчивые к холодам: декоративную капусту, цинии, немезии и другие.

8 марта ГУП "Петербургский метрополитен" метро спб новости СПб праздники украшения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 11 марта по 14 мая станция «Парк Победы» переходит на новый ...
Вагоны и станции метро Петербурга украсили плакатами в преддверии 8 марта
Евросоюз приступил к экспертизе вакцины «Спутник V»
В Петербурге осудили на 4 года колонии лихача, сбившего двух подростков на Тореза
ККИ Петербурга за неделю освободил 38 точек незаконной торговли
В Петербурге эвакуируется суд Василеостровского района, еще восемь судов ...
В морской порт Петербурга прибыло почти 20 тонн миндаля
В Петербурге задержали банду серийных угонщиков корейских автомобилей