Вагоны и станции метро Петербурга украсили плакатами в преддверии 8 марта

В преддверии празднования Международного женского дня, который отмечается 8 марта, петербургский метрополитен украсили плакатами, посвященными торжественной дате.

В вагонах поездов, курсирующих по всем пяти линиям подземки Северной столицы, установили по 350 плакатов большого формата в рамках. Кроме того, балюстрады эскалаторов и лайтбоксы украсили 35 плакатами, а верхние и нижние гребенка эскалаторов — постерами.

Также представительниц прекрасного пола ежедневно 22 раза поздравляют с наступающим праздником через звуковой канал метрополитена, рассказывают в пресс-службе предприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к майским праздникам улицы Санкт-Петербурга украсят свыше полмиллиона летних цветов — виол. Также на клумбах высадят долголетние растения, устойчивые к холодам: декоративную капусту, цинии, немезии и другие.