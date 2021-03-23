Глава дипломатии ЕС Боррель призывает КНР одуматься и не продолжать конфронтацию

Глава дипломатии ЕС Боррель призывает КНР одуматься и не продолжать конфронтацию
Боррель назвал санкции КНР неприемлемыми. Фото: pixabay

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что санкции Китая против Европейского союза неприемлемы, он настоятельно рекомендует Пекину мирно пообщаться с Брюсселем, а не объявлять о конфронтации. Об этом он сказал по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Боррель отметил, что ЕС продолжит защищать права человека и реагировать на их нарушение, независимо от того, где это происходит.

«Мы хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с Европейским союзом по правам человека, а не продолжал конфронтацию», — заявил он.

22 марта Китайская Народная Республика ввела санкции против десяти граждан ЕС и четырех европейских компаний.

Государство обвинило их в том, что они «грубым образом наносят вред суверенитету и интересами страны, а также злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию».

Это был ответ на аналогичные действия Евросоюза.

Ограничения коснулись членов Европарламента, а из организаций же — комитета по политике и безопасности Совета ЕС, подкомитета по правам человека Европейского парламента.

Фигурантам санкционного списка и членам их семей запрещен въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао.

А организации, против которых ввели новые санкции, не смогут вести коммерческую деятельность на китайской территории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, послы стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении физлиц, в том числе граждан Российской Федерации, ответственных, по мнению объединения, за нарушения прав человека.

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