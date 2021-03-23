Ранее считавшаяся погибшей девочка выжила под лавиной в Мурманской области

13-летняя девочка, которую ранее объявили погибшей при сходе лавины в Мурманской области, жива. Но ее состояние оценивается как в тяжелое. Об этом сообщило министерство информационной политики региона.

Спасатели, которые нашли девочку, рассказали, что она жива, но находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее Следственный комитет России сообщил о смерти девочки.

Заявлялось, что медикам не удалось ее спасти. Также по факту смерти было возбуждено уголовное дело.

О том, почему СКР назвал ее погибшей, не уточняется.

В Мурманской области вечером 22 марта сошла лавина. В месте схода была туристическая группа, но под самой лавиной оказалась только девочка.

Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в субботу, 6 марта, в городе Елизово Камчатского края сошла лавина. В результате чрезвычайного происшествия двое человек пострадали, один погиб.