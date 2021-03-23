Безработных петербуржцев в 2020 году стало в шесть раз больше

В Петербурге в прошлом году безработных горожан стало в шесть раз больше. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Согласно некоторым данным, в конце прошлого года проблемы с трудоустройством испытывали более 102 тыс. петербуржцев.

По информации Смольного, в настоящее время наблюдается положительная динамика.

Так, в III квартале число безработных снизилось.

За год в Санкт-Петербурге было создано 32 тыс. рабочих места. Также почти сто тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Петербург возглавил список российских регионов по спросу на водителей такси. Из 500 вакансий водителей такси 81% пришелся на Северную столицу.

Также Gazeta.SPb.ru рассказала, что служба занятости населения Петербурга открыла набор подростков от 14 до 18 лет для временного трудоустройства в свободное от учебы время.