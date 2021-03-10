В Петербурге стартовала программа временного трудоустройства для подростков

В 2020 году в городе в программах временного трудоустройства приняли участие более 9000 подростков, из них более 430 детей-сирот и 119 детей-инвалидов. Фото: pixabay

В 2020 году в городе в программах временного трудоустройства приняли участие более 9000 подростков, из них более 430 детей-сирот и 119 детей-инвалидов. Фото: pixabay

Служба занятости населения Петербурга открыла набор подростков от 14 до 18 лет для временного трудоустройства в свободное от учебы время.

Школьникам предлагают попробовать себя как в государственных учреждениях, так и в общественных организациях города. Как отметил губернатор Александр Беглов, для юных петербуржцев это «реальная возможность заработать первые деньги», а возможно — и определиться с профессией.

При приеме на работу с подростками заключают срочный трудовой договор, по условиям которого в течение учебного года дети могут заработать в среднем 5 тысяч рублей в месяц, а в период каникул — до 9,5 тысяч рублей. Кроме того, за полностью отработанный месяц служба занятости доплачивает школьникам еще 1,5 тысячи рублей.

Подать документы для участия в программе временной занятости можно дистанционно на сайте Службы занятости населения, используя логин и пароль портала госуслуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центр социальной реабилитации инвалидов Невского района за год трудоустроил 186 человек.