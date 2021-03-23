В Ленобласти 66-летнего мужчину признали виновным в насилии над 11-летней девочкой

Отбывать наказание мужчина будет в исправительно колонии строгого режима. Фото: pixabay

Отбывать наказание мужчина будет в исправительно колонии строгого режима. Фото: pixabay

В Ленинградской области суд признал виновным пожилого мужчину, жителя Волосовского района в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

По информации следователи, в период с августа 2014-го по июль 2019 года подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2009 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.

По ходатайству следователей преступника сначала заключили под стражу, а позже его признали виновным в правонарушении, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 31-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы.