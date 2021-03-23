Осужденную за убийство ребенка в Москве няню депортируют в Узбекистан после принудительного лечения

Женщину приговорили к принудительному лечению в ноябре 2016 года. Фото: pixabay

Женщину приговорили к принудительному лечению в ноябре 2016 года. Фото: pixabay

Уроженку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, работавшей няней в одной из московских семей, вышлют из России после завершения принудительного лечения в психиатрической клинике.

Об этом во вторник, 23 марта, информирует РИА Новости, ссылаясь на МВД РФ. Силовое ведомство признало «нежелательным» пребывание Бобокуловой на территории России, в связи с чем её депортируют обратно в Узбекистан.

Напомним, что трагический инцидент произошел в феврале 2016 года: няню задержали в Москве возле станции метро «Октябрьское поле» с головой четырехлетней девочки в руках. По версии следствия, женщина дождалась, когда родители со старшим ребенком покинут квартиру, лишила жизни малышку, а затем подожгла дом и вышла на улицу. После ликвидации возгорания спасатели нашли в квартире тело ребенка.

В ноябре 2016-го Хорошевский суд Москвы приговорил Бобокулову к принудительному лечению.

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