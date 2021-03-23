Новый этнопарк «Гардарика» в Юкках построят за восемь лет и 3,5 млрд рублей

В Ленобласти градостроительный совет одобрил проектную документацию нового этнопарка в деревне Юкки Всеволожского района.

Как сообщили в областной администрации, члены Градсовета одобрили концепцию строительства туристско-рекреационной зоны в Юкках на территории 156 гектаров. Организованный парк решили создать для сохранения и качественного обустройства территории, куда каждое лето съезжаются отдыхающие из Петербурга и Ленобласти.

Территорию парка разделят на три зоны: культурно-досуговая, рекреационная – с гостиничной и спортивно-оздоровительной инфраструктурой, а также сервисная, включающая транспортную инфраструктуру и проживание арендаторов парка.

Проект будет реализован в качестве инвестиционной площадке, на которой соинвесторы и арендаторы смогут организовать свой бизнес. Планируется, что в парке будет около 120 постоянных резидентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть отказалась от строительства порта в бухте Батайная, ради которой на льду залива танцевала балерина.