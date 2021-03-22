Ленобласть отказалась от строительства порта в бухте Батайная, ради которой на льду залива танцевала балерина

Власти Ленобласти передумали размещать зерновой терминал на территории бухты Батарейной, ради которой на льду залива танцевала балерина.

Администрация региона по итогам переговоров решили предложить компании «Содружество» для размещения производства и портовых мощностей другие участки.

Как сообщили в администрации региона, альтернативные варианты не затрагивают побережье бухты Батарейная в Ломоносовском районе Ленобласти

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что балерина Мариинского театра исполнила танец-протест на льду Финского залива ради того, чтобы в Батарейной бухте не строили зерновой терминал и не уничтожали живописную природу.