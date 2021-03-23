Дзюба рассказал, как переболел коронавирусом

Дзюба рассказал, как переболел коронавирусом
Дзюба не чувствует никаких последствий после заражения коронавирусом. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист получал положительный результат теста в январе 2021 года.

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как себя чувствует после того, как переболел коронавирусом. Об этом сегодня, 23 марта, пишет ТАСС.

Игрок получил положительный результат теста еще 15 января 2021 года. После этого футболисту пришлось соблюдать режим самоизоляции и лечиться. Дзюба вспоминает, что не болел тяжело, но состояние было не самое приятное. Из-за коронавируса игрок пропустил сбор, зато сейчас он чувствует себя нормально. Футболист не чувствует никаких последствий болезни.

Напоминаем, что ближайшие матч с участием сборной России состоится 24 марта. Футболисты сыграют против сборной Мальты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба обратился к хейтерам, призвав их отписаться от своих соцсетей.

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