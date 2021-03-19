Дзюба обратился к хейтерам, призвав их отписаться от своих соцсетей

Дзюба обратился к хейтерам, призвав их отписаться от своих соцсетей
Дзюба обратился к хейтерам. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист не понимает, зачем критики следят за ним.

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к своим хейтерам. Видеообращение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Игрок отметил, что есть люди, которые только и ждут его ошибки. В такие моменты они начинают критиковать Дзюбу. Футболист не понимает, зачем хейтеры подписываются на него и пристально отслеживают каждый шаг. Дзюба призвал их отписаться от себя.

Доброжелателей футболист поблагодарил. Он добавил, что победу над ЦСКА считает заслуженной и выразил сожаление, что не стали засчитывать гол Дугласа Сантоса. Напоминаем, что встреча «Зенита» и ЦСКА завершилась со счетом 3:2.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба вернется в сборную России в марте.

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