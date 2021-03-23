Юрист рассказал, в каких случаях придется отвечать за чужие долги

Есть сразу несколько случаев, о которых стоит знать каждому.

Юрист рассказал о случаях, когда человеку придется нести ответственности за чужие долги. Об этом пишет агентство «Прайм». Так, отвечать за долг придется тем, кто поручился за заемщика. Становясь поручителем, человек берет на себя такую ответственность перед кредитором, как и заемщик. Также выплачивать чужой долг нужно, если кредит оформлялся на пару с кем-то и подпись человека значится в документах.

Долги могут перейти человеку и в случае наследования. В таком случае долг не должен превышать стоимость имущества, которое человек получил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за долгов у более 40 тысяч петербуржцев и жителей Ленобласти могут отключить электричество. В Петербурге и Ленобласти более 97,3 тысяч абонентов имеют просроченные счета.