На улице Ударников трое неизвестных напали с ножами на пассажиров «Шкоды» и отобрали четыре смартфона

На улице Ударников трое неизвестных напали с ножами на пассажиров &#171;Шкоды&#187; и отобрали четыре смартфона
Злоумышленников разыскивают. Фото: pixabay

В понедельник, 22 марта, в дежурную часть полиции поступила информация от 32-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств о разбойном нападении.

Инцидент произошел около полуночи возле дома №36 по улице Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Заявитель вместе с пассажиром находился в автомобиле «Шкода Рапид», когда к машине внезапно подбежали трое неизвестных и открыли заднюю дверь.

Преступники, угрожая ножом и физической расправой своим жертвам, отобрали у них, в общей сложности, четыре мобильных телефона. Водитель «Шкоды» смог выбраться из салона и убежать. Некоторое время спустя грабители высадили и пассажира, а затем скрылись на похищенной иномарке вместе со смартфонами. По факту разбойного нападения (ч.2 ст.162 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «накрыли» подпольный покерный клуб.

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