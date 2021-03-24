В Пулково в среду задерживаются рейсы в Иваново и Анталью

Сегодня, 24 марта, в петербургском аэропорту Пулково задержали один внутренний рейс и один международный, сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «РусЛайн» и «Уральские авиалинии». Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс 7R 103 до Иваново. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 10:25, однако по неизвестным причинам рейс до города в Армении был задержан на три часа. Теперь вылет назначен на 13:30.

Также задержали рейс U6 3551 до Антальи. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 13:50, но время вылета сдвинули на полтора часа — рейс отправится на турецкий курорт в 15:35.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 550 тысяч клещей в Пулково.