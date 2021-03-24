Темой культурного форума в Петербурге станут культурные коды новой реальности

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на 11-13 ноября 2021 год, посвятят теме культурных кодов новой реальности.

Как отметила министр культуры Ольга Любимова, пандемия стала серьезным испытанием для привычной жизни практически каждого человека, а творчество и искусство во многом помогали людям справиться с трудностями локдауна. Глава Минкульта добавила, что культурные институции в России достойно преодолели кризисную ситуацию, а площадка форума станет подходящей возможностью осмысления тенденций новой реальности.

«Уверена, все заинтересованные стороны будут рады обсудить приобретенный за этот период опыт», — отметила Любимова. Темами дискуссионных площадок станут успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Любимова прокомментировала недовольство россиян предстоящим выступлением на Евровидении певицы Манижи.