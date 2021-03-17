Министр культуры РФ Любимова прокомментировала недовольство россиян выбором певицы Manizha на «Евровидение»

Министр культуры РФ Любимова прокомментировала недовольство россиян выбором певицы Manizha на «Евровидение»
Ольга Любимова высказалась, что «Евровидение» к культуре совершенно не имеет отношения. Фото: kremlin.ru

Руководитель министерства культуры Российской Федерации Ольга Любимова на заседании комитета Государственной думы заявила, что международный музыкальный конкурс «Евровидение» к культуре совершенно не имеет отношения. Об этом сообщает EVO-RUS.COM.

Так глава Минкультуры пояснила возможность появления в Минкульте петиции с требованием пересмотреть выбор участника, который будет представлять Россию на «Евровидении» в этом году.

«Я считаю, что Министерство культуры в принципе в Евровидении не должно принимать участие, потому что это конкурс, честно говоря, так себе», – сказала Любимова.

По результатам национального отбора от России на музыкальный конкурс отправится певица Manizha.

Это решение многие россияне приняли в штыки, заявив, что певица малоизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Manizha ответила на критику в свой адрес из-за участия в Евровидении. Она сняла сатирический ролик, который опубликовала на своем YouTube-канале.

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