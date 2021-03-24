В квартире на Олеко Дундича нашли тело подростка с огнестрельным ранением

В квартире на Олеко Дундича нашли тело подростка с огнестрельным ранением
На месте происшествия работают экстренные службы. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в квартире одного из домов по улице Олеко Дундича обнаружили труп подростка с огнестрельным ранением.

О трагическом инциденте стало известно около часу дня в среду, 24 марта. По предварительной информации, погибшим был 17-летний юноша. При каких обстоятельствах было обнаружено его тело, неизвестно. Причины гибели также устанавливаются.

На месте происшествия, по сведениям ТАСС, уже работают экстренные службы, однако официального подтверждения случившегося со стороны правоохранителей или медиков пока не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователи Северной столицы организовали проверку по факту обнаружения человеческих останков в Южно-Приморском парке минувшим утром. Полицейские прибыли на вызов женщины и нашли на месте происшествия скелет длиной 94 см.

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