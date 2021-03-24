YouTube ограничил доступ к скандальному интервью Собчак

YouTube ограничил доступ к скандальному интервью Собчак
Площадка ограничила доступ к видео. Фото: Pixabay

Видеохостинг считает, что его должны смотреть только совершеннолетние пользователи.

Видеохостинг YouTube принял решение ограничить доступ к скандальному интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. При попытке открыть ролик высвечивается надпись, в которой говорится, что нужно войти в аккаунт и подтвердить свой возраст.

Таким образом, видео про Мохова могут посмотреть только совершеннолетние пользователи. Площадка посчитала, что ролик может «оказаться неприемлемым для некоторых» граждан.

Напоминаем, что интервью вызвало бурю возмущений в обществе. Многие посчитали, что у людей, как Мохов, не должно быть возможности почувствовать себя звездой. Также россиян возмутили высказывание маньяка, который, как им кажется, совершенно не раскаялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жертва «скопинского маньяка» обратится в прокуратуру из-за его слов в интервью Собчак.

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