YouTube ограничил доступ к скандальному интервью Собчак

Видеохостинг считает, что его должны смотреть только совершеннолетние пользователи.

Видеохостинг YouTube принял решение ограничить доступ к скандальному интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. При попытке открыть ролик высвечивается надпись, в которой говорится, что нужно войти в аккаунт и подтвердить свой возраст.

Таким образом, видео про Мохова могут посмотреть только совершеннолетние пользователи. Площадка посчитала, что ролик может «оказаться неприемлемым для некоторых» граждан.

Напоминаем, что интервью вызвало бурю возмущений в обществе. Многие посчитали, что у людей, как Мохов, не должно быть возможности почувствовать себя звездой. Также россиян возмутили высказывание маньяка, который, как им кажется, совершенно не раскаялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жертва «скопинского маньяка» обратится в прокуратуру из-за его слов в интервью Собчак.