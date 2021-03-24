Песков об антироссийских санкциях Канады: будут предприняты ответные меры

Песков об антироссийских санкциях Канады: будут предприняты ответные меры
Песков заявил об ответных мерах Канаде. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объявил незаконными санкции Канады против России. Об этом он заявил, в разговоре с РИА Новости.

Государственный деятель объяснил, отвечая на соответствующий вопрос, что будут предприняты ответные меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что канадское министерство иностранных дел ввело ограничения против девяти российских чиновников в связи с ухудшением ситуации с правами человека. Об этом сообщили РИА Новости.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации заявили, что новые санкции Вашингтона против РФ бесполезны и окажут положительное влияние на работу российских предприятий.

Дмитрий Песков канада ответные санкции санкции


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали торговца, который уговорил пенсионерку купить ...
Бузова заявила, что хочет подарить родителям внука
Ученые пробурили дно Тихого океана и нашли новый тип базальта
Песков об антироссийских санкциях Канады: будут предприняты ответные меры
Гатчину сделали столицей Ленинградской области
Министерство обороны прокомментировало аннулирование приказов о ...
У фигуристки Щербаковой лучший результат на ЧМ по фигурному катанию в ...
Бывший муж Гагариной высказался об их разводе